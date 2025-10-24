◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人に育成１位で指名されたＢＣ神奈川の最速１５１キロ左腕・冨重英二郎投手（２４）は「指名されて、ホッとしているのが一番です。巨人は毎年上位に食い込む、強いチーム。自分もその戦力になれたらなと思います」と話した。東海大相模、国際武道大を経て、２０２４年に社会人のバイタルネットへ入社したが、５か月で退社して独立リー