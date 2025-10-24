Jリーグクラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」が、オレンジページ監修のもと、フクダ電子アリーナ限定、1日限りで選手プロデュースのお弁当を販売！今シーズン第３弾は、千葉県木更津市出身で、2025年にジェフユナイテッド市原・千葉に5年ぶりに復帰した、鳥海晃司選手による「富里産の野菜たっぷり旨塩ねぎから揚げ弁当」です。千葉県富里市と、JA富里市にご協力いただき、今回の企画が実現しました。鳥海選手が好きなメニュー