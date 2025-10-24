海上のしけのため、海の便に乱れが出ています。 24日欠航が決まっているのは、鹿児島と種子島を結ぶ「プリンセスわかさ」、鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」です。 なお、種子屋久高速船は、途中で引き返す可能性がある条件付きでの運航です。 ・ ・ ・