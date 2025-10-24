ドル円152.80円台、2週間ぶり高値片山氏から牽制発言なく円売り進む ドル円は152.87円付近まで上昇、前日の水準を上回り今月10日以来の高値をつけている。 ドル円が153円に迫る中、片山財務相からは円安を牽制する発言はない。片山氏は「日銀には専権事項があるので申し上げることない」とだけコメントした。城内経済財政相も「金融政策の具体的手法は日本銀行に委ねられるべきだ」と発言。 財務相から牽制発言がなく円