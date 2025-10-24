木原稔官房長官は24日の記者会見で、政府のインテリジェンス機能の強化に向け、検討を行うよう高市早苗首相から指示を受けたと明らかにした。自民党と日本維新の会の連立政権合意文書には「国家情報局」の創設が盛り込まれている。