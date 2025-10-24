奈良国立博物館（奈良市）は24日、「第77回正倉院展」で展示される宝物67件（初公開6件）を報道陣に公開した。実際の展示は25日から11月10日まで。当日券の設定はなく、観覧には事前予約制の日時指定券が必要。展示宝物は、紺色のコップ形ガラス容器「瑠璃坏」や、織田信長らが一部を切り取ったとされる香木「黄熟香」（蘭奢待）など。象牙や鹿角などを使った寄せ木細工が美しいすごろく盤「木画紫檀双六局」や、ヤコウガイの