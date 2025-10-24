櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」のミュージックビデオ（MV）が公開され、ストリーミング＆ダウンロードの先行配信もスタートした。【動画】櫻坂46、BACKSによる「木枯らしは泣かない」MV「木枯らしは泣かない」は、センターを三期生の谷口愛季が務めた楽曲。MVの監督を務めたのは、「Cool」や「油を注せ！」などを手掛けた小山巧氏