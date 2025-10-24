名前を「ちゃん付け」で呼ばれたり、体形について言われたりして精神的な苦痛を受けたとして、佐川急便の営業所に勤めていた女性が元同僚の男性に賠償を求めた裁判で、東京地裁はセクハラにあたると認定し、22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この裁判は、佐川急便の都内の営業所に勤めていた40代の女性が、同僚だった男性から「ちゃん」付けで名前を呼ばれたことや、「かわいい」「体形良いよね」などと言われ、精神的