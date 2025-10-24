決済や注文など、日常生活で使うことの多いQRコードですが、ニセモノが身近に潜んでいるかもしれません。電車内の広告でニセQRコードが貼られているのが見つかりました。返金詐欺やニセチラシも確認されています。どんなことに気をつけるべきでしょうか？そこで今回の#みんなのギモンでは、「電車内でも…ニセQRコードとは？」をテーマに解説します。■SNSで話題…車内広告でニセモノが山粼誠アナウンサー「多くの方が毎日の