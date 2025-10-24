主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。10月23日（木）に放送された第2話では、車イスキャスター・倉持真人（山本耕史）の父が殺害された事件の続きが描かれた。犯行を認めた倉持の妻・利津子（若村麻由美）だったが、途中でまさかの豹変。さらに、これを受けた倉持も態度を一変させ