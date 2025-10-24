23日、山形県鮭川村で軽トラックと乗用車が衝突する事故があり、７４歳の男性が死亡しました。 警察によりますと23日午後５時半ごろ鮭川村川口の県道で、軽トラックと乗用車が衝突する事故がありました。 この事故で軽トラックを運転していた真室川町の農業・斉藤幹夫さん（７４）が病院に運ばれましたが、およそ２時間後に死亡が確認されました。死因は外傷性大動脈破裂でした。 乗用車に乗っていた２３歳の男性は軽いけがをし