10月第3週の動員ランキングは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』『秒速5センチメートル』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『国宝』の上位4作品の順位に変動なし。初登場作品で最上位となった、5位『ストロベリームーン 余命半年の恋』のオープニング3日間の興収は1億円にも満たなかった。相変わらず、6月からの東宝配給（共同配給含む）作品の寡占状態が続いている。 参考：『