24日午前８時ごろ、山形県天童市山口で登校中の中学生がクマ２頭を目撃したと学校から警察に連絡がありました。 現場は天童市立山口小学校から国道４８号を西に向かった新原崎橋付近です。 周辺には学校や民家が密集するエリアで、市と警察が警戒を続けています。