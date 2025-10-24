水戸ホーリーホックは24日、ジュニア年代からユース年代までのアカデミー所属選手に対して不適切な接触行為や言動が確認されていることを報告した。クラブによるとトップチームホームゲーム開催時やアカデミーの試合会場などで、「選手への執拗なつきまといや接触、さらには飲酒をした状態での暴言・暴力行為も報告」されているという。水戸は「アカデミー所属選手は、アマチュアであり、かつ学生であるという立場を考慮し、