横浜F・マリノスは24日、MFジョルディ・クルークスが副キャプテンに就任することを発表した。クルークスは8月20日にジュビロ磐田から完全移籍加入し、残留争い中のチームで攻撃を牽引している。今後はGK飯倉大樹、DF松原健、DFトーマス・デンとともに副キャプテンを担当する。クラブを通じて以下のようにコメントした。「このタイミングで副キャプテンに選んでいただいたことを、とても光栄に思います。残り4試合に向けてチー