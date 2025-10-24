山形県米沢市によりますと23日（木）午後10時20分ごろ、山形県米沢市通町8丁目で、クマ１頭が目撃されました。子グマとみられます。現場は川沿いではあるものの、住宅密集地です。 県内ではクマの目撃が相次いでいて、市が注意を呼び掛けています。