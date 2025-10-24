山形県小国町で、小屋にいた多数のニワトリがクマに食べられるなどの被害が出ていたことがわかりました。 町によりますと、21日の午前、小国町叶水にある農家の鳥小屋にクマが金網を破って侵入しました。 中にはニワトリが多数いましたが、そのニワトリが食べられたということです。町は被害にあった数は今のところはっきりとは分からないとしていますが、30羽以上になると見込まれています。 町の担当者によると、2010年にもク