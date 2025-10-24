山形県米沢市によりますと24日午前5時40分ごろ、山形県米沢市大字笹野でクマが目撃されました。クマは1頭で体長はおよそ1メートルとみられています。現場は山沿いの寺に近く、付近にまだクマが潜んでいる可能性があるとして注意を呼び掛けています。