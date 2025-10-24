この連載では、20代の頃から仮想通貨や海外不動産などに投資をし、現在はインドネシアのバリ島でデベロッパー事業を、日本では経営戦略・戦術に関するアドバイザーも行っている中島宏明氏が、投資・資産運用にまつわる知識や実体験、ノウハウ、業界で面白い取り組みをしている人をご紹介します。今回は、「社会インパクト投資(社会貢献事業投資)」を実践している、小倉優さんにインタビュー。借金から仮想通貨、株式暴落まで――失