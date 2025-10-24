ロッテは２４日、今季限りで現役を引退した美馬学氏が二軍投手コーチに就任すると発表した。背番号は後日発表される。美馬氏は球団を通じ「このたび、千葉ロッテマリーンズのコーチに就任することになりました。これまで支えてくださったファンの皆さま、指導者の方々、チームメイト、そして家族に心から感謝しています！恩返しの気持ちを胸に、これからは選手をサポートし、チームに貢献できるよう全力を尽くしたいと思います