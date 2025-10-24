【ローマ＝倉茂由美子】英国のチャールズ国王とカミラ王妃は２３日、訪問先のバチカンで、ローマ教皇レオ１４世と面会し、合同の礼拝に臨んだ。英国国教会の長でもある英国君主が、ローマ教皇と共に公の場で祈りをささげるのは、英国国教会が１６世紀にカトリック教会から分離して以降、初めてという。英国国教会は１５３４年、当時の国王ヘンリー８世の離婚問題を発端に、カトリック教会から分離して成立した。バチカン公式