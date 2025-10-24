明星食品から、日本相撲協会とコラボした”ちゃんこ味”の新商品｢明星 日本相撲協会監修 鶏塩ちゃんこ味うどん｣、 ｢明星 日本相撲協会監修 味噌ちゃんこ味ラーメン｣が発売されます。本商品は、2025年3月で創立75周年を迎えた明星食品と、2025年12月28日に設立100周年を迎える 日本相撲協会によるコラボ商品です。​日本相撲協会 監修の下、日本相撲協会に残る、各部屋の源流となるような ｢ちゃんこ鍋｣ レシピを参考に作られ