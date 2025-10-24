稲垣吾郎が、12月31日23時30分より放送される『東急ジルベスターコンサート2025‐2026』（テレビ東京ほか）で初司会を務めることが発表された。【写真】指揮者やゲスト陣も豪華！写真でチェック今年で31回目を迎える、大晦日の風物詩である「東急ジルベスターコンサート」。カウントダウンを飾るのは、生誕150周年を迎えるラヴェルの名曲「ボレロ」。美しい旋律と共に、2025年最後の瞬間をドラマチックに彩る。指揮は、破