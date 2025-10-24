ロシアのプーチン大統領が23日（現地時間）、米国が制裁でロシアに圧力を加えてもロシアは屈服しないと強調した。タス・リアノーボスティ通信を引用して報道した聯合ニュースによると、プーチン大統領はこの日、大統領府で記者らに対し、米国の対ロシア制裁に関し「これはもちろんロシアを圧迫しようという動き」とし「しかし自尊心がある国家と国民は圧迫の中で何も決めない」と述べた。そしてロシアが自尊心のある国家の一つとい