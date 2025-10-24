ポーランドで、ある農夫が「ジャガイモを無料で分けている」という虚偽のうわさを広められたせいで、心を込めて育てたジャガイモ150トンを盗まれるという事件が起きた。21日（現地時間）、VICEなど複数の海外メディアは、最近SNSで話題になっているポーランド南東部ポドカルパチェ地方の農夫ピョートルさんに起きた出来事を伝えた。事件は「農夫がジャガイモを無料で配っている」という内容の動画がSNS上で拡散したことから始まっ