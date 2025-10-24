木原稔官房長官は24日の記者会見で、台湾積体電路製造（TSMC）の子会社が熊本第2工場の本体工事に向け、熊本県菊陽町と立地協定を結ぶことに関連し「半導体生産の基盤強化と拠点形成を引き続き促進したい」と述べた。