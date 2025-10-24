10月24日、村上市で中型トラックと体長約1メートルのイノシシが衝突する事故がありました。事故があったのは、村上市垣之内の国道7号です。警察によりますと、24日午前1時半ごろ、国道を走行していた中型トラック（約8トン）とイノシシが衝突する事故がありました。運転手から「イノシシを避けきれずに衝突した」と通報がありました。イノシシの体長は約1メートルで、衝突によってトラックの右フロントライトとバンパ&