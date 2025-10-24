エアアジアグループは、タイ行きを対象とした「LET'S タイ旅セール」を10月26日まで開催する。設定路線は札幌/千歳・仙台・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡・沖縄/那覇〜バンコク/ドンムアン線で、片道運賃は15,950円から。プーケットやクラビ、チェンマイ行きの設定もある。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は2026年2月28日まで、一部対象外となる日もある。