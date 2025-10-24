「2025 MONSTA X “CONNECT X”」日本公演 約3年ぶりにメンバー6人全員が揃って活動を再開し、13枚目となる最新ミニアルバム「THE X」(9月1日発売)が米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"にランクインするなど、変わらぬ存在感を見せつけている"モネク"ことMONSTA X(モンスタ・エックス)。2015年にサバイバル番組「NO. MERCY」を経て結成、同年5月にミニアルバム「TRESPASS」でデビューした"K-POP第3世代"の彼ら