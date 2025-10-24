モデルの河北麻友子（33）が第2子出産を報告し、親子ショットを公開。祝福の声が数多く寄せられている。【映像】河北麻友子、赤ちゃん＆夫との2ショット（複数カット）2021年1月16日に更新したInstagramで一般男性との結婚を、2023年4月12日には第1子出産を発表した河北。2025年5月24日に第2子妊娠を報告し、おなかに手をあてる夫婦ショットを公開していた。10月23日の投稿では「この度、無事に第2子を出産いたしました。お