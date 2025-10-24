２２日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、新企画「正座耐久一本橋レース」が行われた。みなみかわ、お見送り芸人しんいちら出場芸人がプールサイドに正座し、１秒ごとに獲得賞金がアップ。足がしびれる中、歩ける限界と判断したらスタートし、プールにかけられた板橋を対岸まで渡り切れば賞金獲得できるルール。コーナー冒頭でルール紹介後。正座と言えば…スタジオではプレゼンテーターの藤本敏史が「浜田さんはね、特殊