森絵都さん民主主義って何なのか。森絵都さんは、６年ぶりの長編「デモクラシーのいろは」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）で現代にも通じる問いに挑んだ。戦後を生きる女性たちが、自らの物語を追い求める。舞台は１９４６年の東京だ。ＧＨＱによる「民主主義のレッスン」を受けるため、４人の若い女性が邸宅に集められる。彼女たちはもちろん、教師役を引き受けた日系２世のリュウも民主主義とは何かと頭を悩ませ、ともに答えを探してい