成宮寛貴さん（左）と宮本亞門さん=junko撮影2026年1月に上演される三島由紀夫原作の「サド侯爵夫人」は、「金閣寺」や「ライ王のテラス」など、多くの三島作品に息吹を与えてきた宮本亞門さんが演出、8年ぶりに俳優業に復帰した成宮寛貴さんが主演を務めます。登場する6人の女性は、すべて男性俳優が演じる本作。三島が描き出す人間の心の奥底の欲望や葛藤にどう向き合ったのか。お二人に聞きました。（文：五月女菜穂写真：j