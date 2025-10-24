女性との会話が苦手な男性のなかには、話をうまく引き出すことができずに悩んでいる人も多いはず。女性に気分良く話をしてもらうためには、「相槌」が重要なようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性を気持ち良くさせる『絶妙な相槌』９パターン」をご紹介します。【１】相手の顔を見ながら、笑顔で「うん、うん」と話を聞く態度を示す「よそ見をしないでこっちを向いてくれると、『ちゃん