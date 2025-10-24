◆東都大学野球秋季リーグ戦第５週第３日▽東洋大―中大（２４日・神宮）巨人にドラフト４位で指名された中大・皆川岳飛外野手が２４日、東都大学リーグの東洋大戦に「１番・右翼」でスタメン出場する。皆川は身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、広角に鋭い打球を打ち分ける。強肩や走力も兼ね備えており、担当の巨人・円谷スカウトは指名後に「走攻守でポテンシャルの高い右投左打外野手。投手として１４７キロを記録