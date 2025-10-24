テレ東では12月31日（水）夜11時30分から、「東急ジルベスターコンサート 2025-2026」を放送します！大晦日の風物詩としておなじみになりました「東急ジルベスターコンサート」は、皆様のおかげで31回目を迎えます。注目のカウントダウンは生誕150周年を迎えるラヴェルの名曲「ボレロ」。美しい旋律と共に、2025年最後の瞬間をドラマチックに彩ります。東急ジルベスター2024-2025 カウントダウン時【公式HP「東急ジルベスターコン