主人公・直美(33歳)は、隣に住むママ友の光代さん(35歳)との6年にわたる関係に悩んでいる。光代さんは親切で礼儀正しいが、去年あたりから過保護で過剰な育児干渉が目立ち始めて…。『主張強すぎママ友の話』をごらんください。 直美は隣人のママ友・光代との付き合いが6年目になる。親密な付き合いに感謝しつつも、光代の過度な干渉や、気にしすぎにも感じる育児方針に小さな違和感を抱き始めていて…。 隣人との関係に悩みが