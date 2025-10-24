24日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台後半で取引された。午前10時現在は前日比14銭円安ドル高の1ドル＝152円63〜67銭。ユーロは45銭円安ユーロ高の1ユーロ＝177円33〜39銭。前日に米長期金利が上昇し、日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。市場では「24日に発表予定の米消費者物価指数（CPI）に注目が集まっている」（外為ブローカー）との声があった。