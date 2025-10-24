神奈川県内の高校に侵入し、女子高校生の下着を盗撮したとして、25歳の会社員の男が逮捕されました。男は制服を着て、生徒になりすましていたということです。警察によりますと、会社員の武将希容疑者は先月、横浜市内の高校に侵入し、16歳の女子高校生の下着をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。武容疑者は制服を着て生徒になりすまし、階段を上っている女子高校生の背後から、スマートフォンでおよそ1分にわたって