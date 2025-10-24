お笑い芸人カンニング竹山（54）が24日、X（旧ツイッター）を更新。日本維新の会が打ち出す「副首都構想」について私見を述べた。「副首都構想」は、維新が自民党との連立樹立の条件として掲げた政策の1つでもある。住民投票で過去2回否決された「大阪都構想」実現へ向けた思惑も見え隠れするが、竹山は「副首都構想って確かに福岡もあるよなぁ〜」と、副首都の候補地として自身の故郷が選ばれる可能性に言及した。「佐賀空港の利