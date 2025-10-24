23日午後、大仙市四ツ屋の保育園近くでクマ1頭が目撃されました。大仙警察署の調べによりますと23日午後3時40分ごろ、大仙市四ツ屋字下新谷地の市道にいるクマ1頭を、付近を車で走っていた人が目撃しました。クマは体長が約50センチだったということです。最も近い民家までは約10メートル、どれみ保育園までは約100メートルです。警察が住民に注意を呼びかけています。