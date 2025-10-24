私はリナ。旦那と力を合わせて小5の娘ハルカを育てています。娘は私にそっくりで、運動が大好きなタイプ。どんなスポーツでも器用にこなしますが、特に走ることが大好きです。さて今年も運動会の季節がやってきました。娘の勇姿を見られると、私はワクワク。しかし小学校から配られたプログラムを見てみたら……運動会の花形であるはずの徒競走が、なんと希望制になっていたのです。なんだかガッカリしてしまいました。こんな運動