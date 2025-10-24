中学校や高校では、進路相談や生活指導などを目的に三者面談が行われますよね。しかし三者面談の内容によっては好意的に受け止められないケースもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには三者面談に関するこんな投稿が寄せられました。『三者面談で親の顔をめったに見ず、子どもにだけ話しかけるような先生をどう思いますか？』三者面談は普段の学校でのお子さんの様子について、担任の先生から直接話を聞ける貴重