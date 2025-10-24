国内銀行104行「中小企業等・地方公共団体向け貸出金残高」調査2025年3月期の国内銀行104行の総貸出金残高は573兆8,602億円（前年比4.0％増）で、3月期では2010年以降、過去最高を更新した。中小企業等向けの貸出金残高は、過去最高の384兆4,974億円（同2.8％増）だった。一方で、地方公共団体（以下、地公体）向けの貸出は39兆793億円（同0.1％減）と、2年連続で前年を下回った。円安に加え、物価や人件費、金利などの上昇