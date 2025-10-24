＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース2日目◇24日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝3600万円）のビッグトーナメントは、午前7時30分に第1組がスタートし第2ラウンドに突入した。【写真】シブコら“黄金世代”のスリーショットこれが日本3連戦目となり、初日を1アンダー・25位タイで滑り出した渋野日向子は、午前9時40分に1番ティからスタートした。前日と同様に河本結、大里桃子