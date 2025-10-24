＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン2日目◇24日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞女子の国別対抗戦2日目が開幕した。予選プールBのチームジャパンは勝ち点0.5ポイント（pt）で並ぶスウェーデンと対決する。【対戦表】日本代表の相手は？ゴルフ強豪国がズラリ日本は初日に続き、山下美夢有＆竹田麗央、古江彩佳＆西郷真央の布陣を敷く。山下＆竹田はマデリーン・サグストロム＆イングリッド・