＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン初日◇23日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦は初日の競技が終了した。日本は今年新設された世界選抜を相手に1敗1分け。0.5ptの獲得にとどまった。【対戦表】日本代表の相手は？ゴルフ強豪国がズラリ4チームに分かれて行われる総当たり戦のプールステージ（予選）では、各国が2人一組となり、フォアボール形式（それぞれがプレーしていい方のス