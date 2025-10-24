茨城県境町の茂みに男性の遺体を埋めたとして、警視庁は24日までに、死体遺棄の疑いで、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部ら男6人を逮捕した。6人の一部と男性にトラブルがあったとみて、死亡の経緯についても調べる。