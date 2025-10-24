【ヤマヒロのぴかッと金曜日】わかぎゑふさんって何してる人？って聞かれたら、答えるのが難しいほど多くの顔を持つ。劇団『リリパットアーミー２』２代目座長、『ラックシステム』『玉造小劇店』を主宰し多くの作・演出をこなしながら、商業演劇の作・演出、プロデュース公演も手がけてきた。なので本業は俳優、劇作家、演出家であるが古典芸能の造詣も深く、歌舞伎「たのきゅう」（坂東三津五郎主演）「色気噺お伊勢帰り」