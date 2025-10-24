アメリカのプロバスケットボールリーグ、NBAの監督や選手を含む30人以上が違法な賭博に関与した疑いで逮捕されました。FBI＝連邦捜査局は23日、NBAトレイルブレイザーズのビラップス監督やヒートに所属するロジエ選手を含む30人以上を逮捕したと発表しました。ロジエ選手は知人に対し、事前にけがを装って途中で試合を退場すると伝えるなどして、スポーツ賭博で不正に利益を得た疑いがもたれています。また、ビラップス監督はマフ